Застрявшие в Доминикане россияне описали свое положение фразой «ситуация острая»

Российская блогерша Яна Муратова рассказала о попытках вернуться домой из Доминиканы

Российская блогерша Яна Муратова застряла в Доминикане на два месяца из-за авиационных санкций и рассказала о попытках вернуться домой. Своей историей женщина поделилась с телеканалом «360».

Туристка описала собственное положение фразой «ситуация острая» — по ее словам, она полетела в отпуск с семьей «дикарем», из-за чего все организационные вопросы приходится решать самостоятельно.

По совету консула россиянка купила билеты с пересадками в Мадриде и Стамбуле за 500 тысяч рублей на четверых. В пути ей предстоит провести 25 часов.

«Многие ребята, которые остались здесь, находятся в очень плачевном состоянии. Они остались без жилья, их просто приютили местные жители буквально в хижинах», — описала происходящее путешественница.

Другая собеседница телеканала по имени Анастасия улетела к родственникам в Перу — в итоге обратный рейс со стыковкой в Доминикане был отменен. «Авиакомпания отказалась как-то нам помогать, вывозить. Они просто неделю назад вернули нам 60 тысяч рублей и сказали дальше разбираться самим», — пожаловалась женщина.

Ранее в марте глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что российские туроператоры вернули всех своих организованных туристов, которые застряли за границей, на родину. По словам главы ведомства, на родину удалось вернуть чуть больше 100 тысяч человек.