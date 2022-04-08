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Кипр аннулирует «золотые паспорта» четырех россиян

Глава Кипра Анастасиадис объявил об аннулировании «золотых паспортов» четырех россиян

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Власти Кипра намерены аннулировать «золотые паспорта» четырех граждан России, которые попали в антироссийские санкционные списки Евросоюза. Об этом президент республики Никос Анастасиадис объявил по завершении внеочередного заседания парламента, пишет ТАСС.

«Сегодня Совет министров [под председательством президента] уполномочил министра внутренних дел [Никоса Нуриса] приступить к процессу аннулирования гражданства четырех из 850 человек, которые находятся в санкционных списках ЕС», — сообщил он, отвечая на вопрос о планах правительства лишить кипрского гражданства российских предпринимателей, включенных в данный перечень.

При этом Анастасиадис не раскрыл личности россиян которых намерены лишить кипрских паспортов. Президент уточнил, что остальные лица, попавшие в санкционные списки Европы, «не получали соответствующих паспортов Республики Кипр».

Ранее Европейская комиссия (ЕК) призвала страны ЕС рассмотреть возможность лишения россиян и белорусов, попавших в санкционные списки, гражданства государств объединения. Кроме того, ЕК призвала отменить все существующие схемы выдачи гражданства за инвестиции в экономику страны и обеспечить четкий контроль для изучения рисков, связанных с указанными возможностями.

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Марина Совина
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