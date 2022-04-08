Гражданам ДНР и ЛНР разрешили работать в Москве без патентов

В ГУ МВД России разрешили гражданам Украины, ДНР и ЛНР работать в Москве без патентов

Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) разрешено работать в Москве без патентов. Об этом объявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС в пятницу, 8 апреля.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 30 марта в Россию прибыли 500 тысяч человек из указанных государств.

До этого первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой подчеркивал, что граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут работать на территории России без оформления патента. Более того, их водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств будут признаны по всей стране, заверял он.

В пресс-службе МВД добавили, что более 18 тысяч прибывших граждан Украины, ДНР и ЛНР приняты в гражданство России. Также было выдано около 12 тысяч российских паспортов.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации заработала мониторинговая группа по соблюдению прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины в Россию.

Ранее в Совфеде заявили о ненужности референдума о присоединении Донбасса. Сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен, что больше 70-80 процентов граждан поддержат данное решение.