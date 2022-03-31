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В Совфеде заявили о ненужности референдума о присоединении Донбасса

Сенатор Цеков заявил о ненужности референдума о присоединении Донбасса и Южной Осетии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что нет необходимости проводить референдум о присоединении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Южной Осетии. Ему и так все понятно, рассказал сенатор «Радиоточке НСН» в Telegram.

«Не считаю правильным проводить референдум в России о присоединении Южной Осетии и республик Донбасса, тратить лишние деньги», — подчеркнул Цеков.

Он выразил уверенность, что больше 70-80 процентов граждан поддержат данное решение.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне. По его словам, 10 апреля в республике пройдут выборы президента, в это же время станут понятны сроки объявления референдума.

Кроме того, глава ЛНР Леонид Пасечник допустил скорое проведение в регионе референдума о вхождении в состав России. Он отметил, что народ сможет реализовать свое конституционное право и высказать мнение по поводу вступления в состав РФ.

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Сергей Истомин
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