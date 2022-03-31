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В Госдуме назвали сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

Депутат Водолацкий: референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ пройдет в мае-июне

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне. Такие сроки политик назвал в беседе с ТАСС.

Депутат отметил, что 10 апреля в республике пройдут выборы президента, в это же время станут понятны сроки объявления референдума. «После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет немного времени — май-июнь», — указал парламентарий.

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Водолацкий назвал вхождение Южной Осетии в состав России мечтой многих жителей с 2008 года, когда республика подверглась агрессии со стороны Грузии.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России. Он отметил, что это является стратегической целью страны, и сообщил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы, в том числе проведение референдума.

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева сообщила, что референдум должен пройти после президентских выборов, которые состоятся 10 апреля. Она уточнила, что все необходимые для присоединения республики к России процедуры будут завершены после выборов.

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Марина Совина
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