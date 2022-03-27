В ЛНР ответили на вопрос о подготовке к проведению референдума

Глава ЛНР Пасечник заявил, что подготовка к референдуму о вхождении в состав РФ не ведется

Подготовка к референдуму о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России в настоящее время не ведется. Об этом в беседе с журналистами заявил глава республики Леонид Пасечник, передает ТАСС.

«Я сделал такое заявление <...> Хочу внести пояснения: это мое личное, частное мнение. Каких-либо действий, направленных на проведение референдума в республике в ближайшее время, нами не осуществляется», — пояснил он.

Пасечник добавил, что главная задача, которая сейчас стоит перед руководством ЛНР — завершение военных действий. Он уточнил, что в дальнейшем, жители республики, получив свободу, будут иметь абсолютное право на то, чтобы решить свою дальнейшую судьбу — с кем и как жить. «Хотя свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе Русской весны», — в заключении подчеркнул он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник допустил скорое проведение в регионе референдума о вхождении в состав России. По словам политика, на референдуме народ ЛНР сможет реализовать свое конституционное право и высказать мнение по поводу вступления в состав России. «Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — заключил он.

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова Пасечника и отметил, что Луганская и Донецкая народные республики вправе принять решение о вступлении в состав России, если это не противоречит их конституциям.