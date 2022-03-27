В Совфеде оценили возможность присоединения ЛНР и ДНР к России

Сенатор Клишас заявил, что ЛНР и ДНР могут принять решение о присоединении к России

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) вправе принять решение о вступлении в состав России. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что республики могут проголосовать за присоединение к России, если это не противоречит их конституциям. «Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями», — заявил сенатор.