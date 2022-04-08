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Пентагон прокомментировал возможность размещения сил США в Финляндии и Швеции

Представитель Пентагона Кирби заявил об отсутствии у США планов разместить силы в Швеции
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Globallookpress.com

США не планируют размещение американских сил в Финляндии и Швеции, разговоров об этом на фоне возможного вступления этих государств в НАТО не ведется, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что не хочет забегать вперед процесса принятия решений между государствами и альянсом. По словам политика, такие планы пока отсутствуют. «Нет активного планирования размещения сил США в этих странах», — прокомментировал он.

Представитель Пентагона объяснил, что обсуждение размещения сил США в двух государствах предполагало бы их действительное участие в НАТО.

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В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может произойти очень быстро. При этом генсек отметил, что обе страны являются близкими партнерами Североатлантического альянса и отвечают его стандартам по большинству параметров, в том числе по уровню организации институтов безопасности и обороны. Кроме того, и Швеция, и Финляндия принимают участие в совместных с НАТО военных учениях.

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Марина Совина
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