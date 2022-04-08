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В ДНР рассказали о попытке «взять в клещи» группировку ВСУ

Эдуард Басурин заявил о попытке НМ ДНР и ВС РФ «взять в клещи» группировку ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) и Вооруженные силы (ВС) России пытаются «взять в клещи» группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель НМ ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, спецоперация в Донбассе проходит по плану, а силы ВС РФ и НМ ДНР «подошли к определенным узловым точкам».

«Изюм, как уже было объявлено, полностью контролируется Вооруженными силами России, отрезается дорога между Славянском и Харьковом и потихоньку начинает спускаться вниз, на север, чтобы как бы взять в клещи ту группировку [ВСУ], которая находится в Донбассе», — пояснил Басурин.

Он также отметил, что, по данным украинской стороны, в окружаемой группировке украинских войск могут находиться порядка 90 тысяч военных. На подмогу к ним также могут прийти еще 30 тысяч бойцов со стороны Днепропетровска.

Ранее Басурин сообщал, что силам ДНР удалось взять под контроль около 60 процентов территории бывшей Донецкой области. При этом он добавил, что наиболее боеспособные части украинских войск сейчас сосредоточены на северном направлении.

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Алевтина Запольская
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