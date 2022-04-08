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Европа сделала первый шаг по снижению зависимости от российского газа

ЕК объявила о запуске новой платформы стран ЕС для совместных закупок газа и водорода

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) сообщила о запуске новой платформы для совместных закупок государствами-членами ЕС природного газа, СПГ и водорода. Об этом говорится на ее сайте.

Цель — безопасность энергетического снабжения Европейского союза при приемлемых ценах. Также это первый шаг для снижения зависимости от российского газа. Платформа рассматривается в качестве «добровольного координационного механизма для стран, поддерживающих закупку газа и водорода, путем оптимального использования коллективного политического и рыночного веса ЕС».

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«Мы решили покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива и частично заменить его альтернативными источниками поставок», — сказала член ЕК по энергетике Кадри Симсон. ЕК рассчитывает, что платформа поможет обеспечить надежность поставок, в том числе для заполнения газохранилищ к следующей зиме. Будет также уделено внимание оптимальному использованию существующей газовой инфраструктуры ЕС.

Германия продолжит пополнять запасы в подземных газовых хранилищах (ПГХ) за счет российского топлива, сообщил 8 апреля министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

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Платон Щукин
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