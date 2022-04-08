Синоптик предупредил об апрельских заморозках в московском регионе

Синоптик Леус предрек заморозки в апреле в московском регионе

Похолодание в столичном регионе начнется в ночь на 9 апреля. Все выходные будут идти дожди, поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В разговоре с «Лентой.ру» он также предупредил, что в апреле в регионе еще ожидаются заморозки..

«Уже сегодня, 8 апреля, ночью через центральную часть eвропейской России пройдет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями, которые местами будут носить ливневый характер. Не исключены локальные грозы», — поделился синоптик.

Леус сообщил, что 8 апреля температура поднимется до плюс 12-17 градусов. Уже 9 апреля отметка ртутного столбика будет не выше плюс 8-13. Однако, отметил метеоролог, такая температура все равно будет превышать норму.

«Такая погода задержится в столичном регионе на субботу и воскресенье. То есть будут кратковременные дожди и довольно высокая температура», — добавил Леус.

Метеоролог заявил, что в апреле основную роль в формировании погоды будут играть циклоны. Их будет очень много, заметил синоптик. «Циклоны будут сменять друг друга без перерыва и погода соответственно будет резко меняться. Также в апреле стоит ждать еще заморозков», — подытожил он.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду в ряде российских регионов. По его словам, в Калининградской области, Краснодарском крае и в Республике Алтай ожидается сильный ветер.