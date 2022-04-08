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Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду в ряде российских регионов

Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду на Западе и в Центре России

Фото: РИА Новости

Непростая погода ожидает ряд российских регионов в ближайшие дни. Такой прогноз ТАСС дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Калининградской области, Краснодарском крае и в Республике Алтай ожидается сильный ветер.

«В пятницу в Калининградской области прогнозируются дожди и усиление ветра на побережье до 22 метров в секунду. В пятницу и субботу в Республике Алтай будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер до 25 метров в секунду, в высокогорных районах — до 32 метров в секунду. Один из наиболее сложных регионов. В Краснодарском крае также 8 апреля прогнозируется ветер до 18 метров в секунду, а в горах Сочи в субботу — сильный снег», — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в ряде регионов в ближайшие дни ожидается тяжелая гидрологическая обстановка. По его словам, половодье начинается во Владимирской, Нижегородской, Саратовской, Орловской, Оренбургской областях. Уровень воды в реках там может подняться на несколько десятков сантиметров. Кроме того, рост уровня воды до 80 сантиметров ожидается в Краснодарском крае и Адыгее.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала сроки таяния снега в Москве. По ее словам, это должно произойти уже на следующей неделе.

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Марина Совина
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