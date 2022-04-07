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Метеоролог назвала сроки таяния снега в Москве

Метеоролог Позднякова рассказала, что снег в Москве растает на следующей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве снег должен растаять к следующей неделе. Такие сроки назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, сообщают «Известия».

«Дожди существенно повлияют на высоту снега. Уже на следующей неделе мы ожидаем, что от снега в столице не останется и следа», — рассказала метеоролог.

Она спрогнозировала осадки и повышение температуры воздуха до восьми-десяти градусов в Московском регионе в выходные, 9 и 10 апреля. Такая температура будет превышать климатическую норму на три-четыре градуса, подчеркнула синоптик.

По ее словам, в выходные дни над столицей и областью будет преобладать атлантический циклон, метеорологи прогнозируют облачные ночи.

В среду, 6 апреля, в Москву пришла апрельская метель. Позднякова 4 апреля пообещала жителям столицы, что по-настоящему весенняя погода придет в город 7 и 8 апреля — тогда воздух может прогреться до плюс 14 градусов.

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Анастасия Шейкина
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