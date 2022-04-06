Апрельская метель в Москве попала на видео

Появились кадры сильного снегопада, накрывшего Москву

Появились кадры сильного снегопада, который вечером 6 апреля накрыл Москву. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал IZ.RU.

Автору ролика удалось снять апрельскую метель, ухудшающую видимость. Попавшие на видео здания, которые стоят поодаль, скрыты в снегопаде. «Ненормально, когда в апреле такое», — прокомментировал погоду автор.

Днем 6 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что снежный покров в столице исчезнет через неделю. По его словам, к 12 апреля воздух в городе может прогреться до 15-20 градусов тепла.

«Ближайшая неделя, наконец-то, завершит метеорологическую зиму и поставит жирную точку в существовании ее последних атрибутов — снега и холода», — добавил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на погоду в Москве до 10 апреля будут влиять два циклона. При этом первый затронет столичный регион своей холодной частью, добавил Леус, а второй принесет мощную волну тепла.