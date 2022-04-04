Метеоролог рассказал о влиянии двух циклонов на погоду в Москве

Синоптик Леус сообщил, что два циклона принесут Москве волны холода и тепла

Неделя с 4 по 10 апреля в московском регионе будет теплой, но малосолнечной. На погоду в будут влиять два циклона, рассказал «Ленте.ру» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Такой солнечной спокойной и сухой погоды, которую мы видим 4 апреля в Москве больше на этой неделе не будет. Начиная с 5 апреля за погоду будут отвечать циклоны, их будет два. Один из них будет отвечать за погоду 5 и 6 апреля, а другой — 7 и 8 апреля и далее в выходные», — пояснил синоптик.

При этом первый циклон затронет столичный регион своей холодной частью, добавил Леус, а второй принесет мощную волну тепла. «Погода будет преимущественно облачная, но нас ждет достаточно теплая неделя», — рассказал ведущий специалист «Фобоса».

5 и 6 апреля дневная температура будет держаться в интервале от одного до шести градусов тепла, указал Леус. В эти дни пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Другой циклон будет влиять на погоду центральной части нашей страны своим теплом сектором. Также преимущественно облачная погода с кратковременными дождями. В четверг, 7 апреля, потеплеет до плюс 7-12 градусов, а пятницу до плюс 9-14. При этом в поздние вечерние часы и в ночь с пятницы на субботу пройдет холодный атмосферный фронт и в выходные станет прохладнее», — резюмировал метеоролог.

9 и 10 апреля сохранится вероятность кратковременных дождей. Температура будет в пределах плюс 5-10 градусов днем, рассказал Леус.

«Давление будет меняться и меняться довольно часто. Если сегодня у нас давление около 740 миллиметров ртутного столба, то в ночь со вторника, 5 апреля, на среду оно упадет до отметки в 731 миллиметр, в среду в течение дня будет расти, в ночь со среды на четверг достигнет 739 миллиметров и дальше вновь начнет падать, к вечеру пятницы остановится на 729. То есть будут колебания, изменчивое давление и оно будет ниже нормы», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал дату потепления в Москве. Синоптик спрогнозировал его в среду, 6 апреля, подчеркнув, что потепление будет умеренным и сдержанным.