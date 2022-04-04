Названы сроки резкого потепления в Москве

Синоптик Позднякова пообещала резкое потепление до плюс 14 градусов в Москве 7 и 8 апреля

В Москву придет по-настоящему весенняя погода — в четверг и пятницу, 7 и 8 апреля, воздух в столице может прогреться до плюс 14 градусов. Сроки резкого потепления назвала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, ее цитирует РИА Новости.

«Хотя будет облачно и время от времени будет идти дождь, но дневная температура в городе повысится до плюс 9-11, по области до плюс 13. Теплая погода сохранится и в пятницу, температура в городе может составлять 13-14 градусов выше нуля», — рассказала метеоролог.

Она добавила, что температура воздуха в пятницу, 8 апреля, будет превышать климатическую норму на четыре градуса. Снег может быстро растаять из-за дождей и потепления, считает Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал дату потепления в Москве. Синоптик спрогнозировал его в среду, 6 апреля, подчеркнув, что потепление будет умеренным и сдержанным.