На Украине за поддержку российской спецоперации арестовали священника УПЦ

На Украине за поддержку российской специальной операции арестовали священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что украинскими правоохранителями был задержан настоятель храма одной из епархий УПЦ в Днепропетровской области. Его подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине и планировании действий, «направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти».

В частности, в офисе генпрокурора республики отметили, что с 24 февраля священник во время богослужений выступал с поддержкой «позиции патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла» и действий российских властей. Отмечается, что в качестве меры пресечения священнослужителю было избрано содержание под стражей.

В конце марта в Верховную Раду внесли законопроект о поправках в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предполагает запрет на деятельность в стране РПЦ и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).