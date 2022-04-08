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В США прокомментировали передачу разведданных Украине

Пентагон признал, что Киев может применять разведданные США для наступательных операций
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Global Look Press

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов прокомментировал передачу разведывательных данных Украине, сообщает ТАСС.

Представитель Пентагона признал, что Киев может применять разведданные США для наступательных операций.

«Мы пытаемся передать им полезную информацию и разведывательные данные, которые позволят им защищаться, дать отпор, сопротивляться <...>. Если бы они использовали какие-то из этих данных для контратаки, то пусть будет так», — заявил он.

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Кирби уточнил, что когда в США говорят о желании помочь Украине в обороне, то имеют в виду «совокупные усилия». При передаче разведывательной информации Соединенные Штаты не делают различий, находится ли украинская сторона «в оборонительной позиции или участвует в контратаке».

Ранее в Пентагоне рассказали о мечте увидеть поражение российской армии на Украине. При этом Кирби отказался комментировать возможность поддержки наступательных операций Украины в Крыму, ДНР и ЛНР американскими солдатами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

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Марина Совина
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