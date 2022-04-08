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В Пентагоне рассказали о мечте увидеть поражение российской армии на Украине

Представитель Пентагона Кирби рассказал о мечте увидеть поражение армии России на Украине

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США мечтают о том, что смогут увидеть, как российские военные потерпят поражение в ходе военной спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и российская армия проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец, и чтобы Украина восстановила свою целостность», — заявил представитель военного ведомства.

Он отказался прокомментировать возможность поддержки наступательных операций Украины в Крыму, ДНР и ЛНР американскими солдатами, подчеркнув, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву необходимую поддержку для защиты суверенитета государства и его граждан.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США обещают приложить необходимые усилия для того, чтобы помочь расследовать обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске. Она назвала ракетный удар по вокзалу военным преступлением, в совершении которого безосновательно обвинила Россию.

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Марина Совина
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