США пообещали помочь в расследовании обстрела Краматорска

Представитель Белого дома Псаки заявила, что США помогут расследовать обстрел Краматорска

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США обещают приложить необходимые усилия для того, чтобы помочь расследовать обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, сообщает РИА Новости.

Она назвала ракетный удар по вокзалу военным преступлением, в совершении которого безосновательно обвинила Россию, не приведя при этом каких-либо доказательств. «Мы поддержим усилия по расследованию этой атаки», — подчеркнула Псаки.

Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша от лица главы организации заявил, что виновные за удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске должны быть привлечены к ответственности. По его словам, подобные инциденты нарушают права человека, а также международное гуманитарное право.

Удар ракеты «Точка-У» по вокзалу города Краматорска, который находится под контролем Украины, произошел днем 8 апреля. Снаряд упал, когда люди ожидали массовой эвакуации на поезде. В результате атаки погибли 50 человек — 38 человек погибли прямо на вокзале, 12 скончались в больнице. Всего в медучреждения было доставлено 98 раненных, среди которых 16 детей.