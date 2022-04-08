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ООН призвало привлечь к ответственности виновных за удар по Краматорску

Представитель ООН Дюжаррик призвал наказать ответственных за удар по Краматорску
Стефан Дюжаррик

Стефан Дюжаррик. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Виновные за удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске должны быть привлечены к ответственности. С таким призывом от лица генсека ООН Антониу Гутерриша выступил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

«Удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске на востоке Украины, в результате которого погибло и пострадало множество людей, ожидавших эвакуации, в том числе женщины, дети и старики, а также другие атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру абсолютно неприемлемы», — заявил представитель генсека.

По его словам такие инциденты нарушают права человека, а также международное гуманитарное право.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате провокации, организованной Вооруженными силами Украины (ВСУ), на железнодорожной станции в Краматорске погибли 30 человек. Он подчеркнул, что на вооружении России и республик Донбасса нет такого типа ракет, которым ВСУ ударили по Краматорску.

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Николай Чигасов
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