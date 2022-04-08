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В ДНР назвали число погибших в результате провокации ВСУ в Краматорске

В НМ ДНР заявили, что ВСУ организовали провокацию с 30 погибшими на станции в Краматорске

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В результате провокации, организованной Вооруженными силами Украины (ВСУ), на железнодорожной станции в Краматорске погибли 30 человек. Такое число назвал заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости РИА Новости.

«Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию с городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать — железнодорожные станции, вокзал», — заявил Басурин.

8 апреля штаб территориальной обороны ДНР обвинил украинских военных в ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску. Отмечается, что обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходит эвакуация местного населения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение украинских властей о применении артиллерии и ракет отрядами территориальной обороны станет причиной массовых жертв и уничтожения гражданской инфраструктуры. По его мнению, бойцы теробороны будут делать это целенаправленно.

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Алевтина Запольская
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