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Объяснен поцелуй принца Чарльза и испанской королевы Летиции

Журналистка Дайан Шипли объяснила, зачем принц Чарльз поцеловал королеву Испании

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Журналистка и королевский эксперт Дайан Шипли объяснила смысл поцелуя принца Чарльза и испанской королевы Летиции, произошедший во время церемонии по случаю годовщины смерти принца Филиппа. О этом пишет издание Hello!

Принц Чарльз приветствовал супругу короля Испании Филиппа VI поцелуем в обе щеки, а после поцеловал ей руку. Жест удивил многих наблюдателей, поскольку он не является официальной формой приветствия среди королевских особ. Однако, как объясняет Шипли, целовать руку женщине, которая выше по рангу, считается знаком уважения. Точно так же Чарльз приветствует и свою мать, королеву Елизавету II

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Шипли отмечает, что королева Летиция поддерживает тесные отношения с британской королевской семьей, потому поцелуи Чарльза были уместны.

Ранее сообщалось, что в Великобритании тайно разрабатывают план коронации принца Чарльза. Операция пройдет под кодовым названием Operation Golden Orb.

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Рузанна Акмалтдинова
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