В США заявили о неэффективности санкций против России

NBC: антироссийские санкции США оказались неэффективны

Антироссийские санкции США оказались неэффективны. Об этом заявил американский телеканал NBC со ссылкой на аналитику экспертов.

К примеру, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Филип Бридлав заявил, что санкции навредили российской экономике и россиянам, однако не смогли поменять внешнюю политику Кремля. Академические исследования показали, что санкции Вашингтона достигли своих целей лишь на 30-40 процентов.

При этом эксперты сошлись во мнении, что санкции оказались наименее вредоносным для международного сообщества способом сдерживания России после начала военной спецоперации на Украине. Также они отметили, что рестрикции Запада против Москвы будет сложно отменить после окончания боевых действий.

8 апреля Европейский союз принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, который включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.