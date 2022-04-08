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Медведев предрек коллапс международных институтов из-за санкций против России

Медведев заявил, что санкции против РФ приведут к коллапсу всех международных институтов

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Беспрецедентные санкции против России вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов тотальное и пренебрежение нормами международного права. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, незаконные санкции всегда порождают деградацию системы международного права. В первую очередь, от вводимых ограничительных мер пострадает ООН.

«Дипломатические отношения также зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен или произойдет их полный разрыв», — предрек Медведев.

Он отметил также, что Совет по правам человека (СПЧ) при ООН утратил для России свою легитимность.

7 апреля стало известно, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая приостанавливает участие России в СПЧ ООН. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. В качестве ответной реакции российская сторона приняла решение досрочно прекратить свои полномочия в совете.

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Евгения Куликова
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