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Российский школьник умер во время подготовки к контрольной у одноклассницы

В Подмосковье школьник умер во время подготовки к контрольной у одноклассницы дома

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В подмосковном Одинцове девятиклассник умер у своей одноклассницы дома. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, это произошло вечером в четверг, 7 апреля. 15-летний школьник пришел к подруге в гости для подготовки к контрольной. Подросток сел на диван и через несколько минут потерял сознание. Девочка и ее дедушка пытались самостоятельно привести подростка в чувство, после чего вызвали скорую помощь. Медикам спасти школьника не удалось.

Причина смерти пока не установлена, сообщает издание. Тело мальчика отправили на экспертизу.

Ранее восьмилетний школьник умер во время урока в одной из школ Воронежа. По информации Следственного комитета России (СКР), на теле ребенка не обнаружили повреждений.

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Константин Лысяков
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