Российский школьник умер во время подготовки к контрольной у одноклассницы
В Подмосковье школьник умер во время подготовки к контрольной у одноклассницы дома
В подмосковном Одинцове девятиклассник умер у своей одноклассницы дома. Об этом сообщает KP.RU.
По информации издания, это произошло вечером в четверг, 7 апреля. 15-летний школьник пришел к подруге в гости для подготовки к контрольной. Подросток сел на диван и через несколько минут потерял сознание. Девочка и ее дедушка пытались самостоятельно привести подростка в чувство, после чего вызвали скорую помощь. Медикам спасти школьника не удалось.
Причина смерти пока не установлена, сообщает издание. Тело мальчика отправили на экспертизу.
Ранее восьмилетний школьник умер во время урока в одной из школ Воронежа. По информации Следственного комитета России (СКР), на теле ребенка не обнаружили повреждений.