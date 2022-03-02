Российский школьник скончался во время урока

В одной из школ Воронежа во время урока скончался восьмилетний мальчик. Причину смерти россиянина устанавливают следователи, говорится в сообщении на сайте регионального Следственного комитета России (СКР).

«По предварительным данным, 2 марта 2022 года в одном из образовательных учреждений Воронежа во время занятий скончался 8-летний мальчик», — рассказали в пресс-службе СКР.

В ведомстве отметили, что при осмотре тела мальчика внешних повреждений не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

На данный момент специалисты осматривают место происшествия, а также допрашивают родителей ребенка и сотрудников школы. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания школьника и деятельности работников учебного заведения.

Ранее в Копейске Челябинской области в школе №7 девятиклассник умер во время урока физкультуры. Уточняется, что подростку внезапно стало плохо. Медики и учителя на месте провели первые реанимационные действия, однако спасти мальчика не удалось.