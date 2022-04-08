Мужчина пожертвовал жизнью ради спасения четырехлетнего сына от ядовитой змеи

The Hindu: в Индии мужчина попытался спасти сына от ядовитой змеи и погиб от ее укуса

Житель индийского района Нагамалейпудюкоттай, штат Тамилнад, пожертвовал жизнью ради спасения сына от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел, когда мужчина по фамилии Муругесан находился у себя дома в деревне Тавариман. Он увидел, что в жилище пытается проникнуть змея. Опасное пресмыкающееся ползло к четырехлетнему ребенку индийца.

Чтобы спасти сына, Муругесан молниеносно бросился к змее, поймал ее и попытался выбросить из дома, но та успела его ужалить. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось, он погиб. О состоянии ребенка не сообщается.

Ранее сообщалось, что житель американского города Чарльстон, штат Иллинойс, ценой своей жизни попытался спасти провалившуюся под лед на пруду десятилетнюю приемную дочь. Он слишком много времени провел под водой и погиб.