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Россияне назвали лучший способ похудеть к лету

«Известия»: россияне назвали лучший способ привести тело в форму к лету

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Россияне назвали увеличение количества тренировок лучшим способом похудеть и привести тело в нужную форму к лету. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании Hasttings. 

Данные Hastings свидетельствуют о том, что почти половина россиян переедает из-за стресса и тревожных новостей. 49 процентов жителей страны надеются сбросить к лету три–четыре килограмма, а избавиться от пяти и более килограммов намерены 32 процента опрошенных. В общей сложности заняться своей фигурой планируют более 80 процентов жителей страны.

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«53 процента россиян считают, что улучшение формы в большей степени зависит от количества тренировок, поэтому к пляжному сезону их следует увеличить. 31 процент респондентов ответили, что нужно «меньше есть и не нервничать», а 16 процентов полагают, что внешний вид улучшится, если больше спать», — сообщается в исследовании.

По данным исследования, почти все опрошенные отметили важность спортивных занятий и их положительное влияние на организм. Однако серьезно работают над собой только 13 процентов респондентов, посещающих спортзал три и более раз в неделю.

58 процентов респондентов отдает предпочтение занятиям на улице и в зеленых зонах города, 26 процентов — тренировкам в зале и в летний период, а еще 16 процентов выбрали домашние тренировки в любое время года.

«Сегодня есть тенденция к тому, что влияние сезона в фитнес-индустрии будет постепенно снижаться. В России уже сложилось сообщество поклонников ЗОЖ, которые не нарушают свой график тренировок, несмотря на внешние обстоятельства. Думаю, что это сообщество в будущем будет только расти», — считает генеральный директор Hasttings Дмитрий Ворончихин.

Ранее диетолог Майкл Мосли назвал эффективные домашние упражнения для худеющих. По словам специалиста, необходимо делать каждый день отжимания и приседания.

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Рузанна Акмалтдинова
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