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Диетолог назвал эффективные домашние упражнения для худеющих

Диетолог Майкл Мосли назвал отжимания и приседания эффективными способом похудеть

Фото: Shutterstock

Диетолог Майкл Мосли назвал отжимания и приседания эффективными домашними упражнениями для худеющих. Слова специалиста приводит издание Daily Express.

По мнению Мосли, делать отжимания и приседания необходимо каждый день. Диетолог отмечает, что отжимания делают верхнюю часть тела сильнее и поддерживают его в тонусе, а также улучшают сон. А приседания, по словам специалиста, не только поддерживают хорошую фигуру, но и улучшают работу мозга.

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Диетолог рассказал, что делает по 40 отжиманий и приседаний каждое утро. Тем не менее он предупредил, что такой способ похудеть помогает только в сочетании с правильным здоровым питанием. Чтобы сохранить мышечную массу, Мосли рекомендует употреблять не менее 50 граммов белка в день.

Ранее индийский диетолог Бхакти Капур рассказала о шести ошибках при питании. По ее словам, худеющим нужно обратить внимание не только на рацион.

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Рузанна Акмалтдинова
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