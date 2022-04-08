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Армия США заявила об устаревании поставляемых на Украину ПЗРК FIM-92 Stinger

Армия США заявила об устаревании поставляемых на Украину комплексов FIM-92 Stinger

Фото: Globallookpress.com

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) FIM-92 Stinger, в частности, поставляемые США на Украину, устарели и нуждаются в замене, заявляет Defense News.

Издание сообщает, что армия Соединенных Штатов инициировала разработку замены FIM-92 Stinger. Заключение контракта на разработку перспективного изделия запланировано на 2023 финансовый год, тогда как проектирование, разработка и создание прототипа должны быть завершены в 2028 году.

Тем не менее в публикации отмечается, что в настоящее время американская промышленность и военные обсуждают наращивание производства ПЗРК FIM-92 Stinger, запасы которых в США на фоне поставок на Украину сокращаются.

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В марте Defense News, ссылаясь на помощника министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дага Буша, написало, что производство ПЗРК FIM-92 Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin можно нарастить.

В том же месяце издание The Drive допустило, что США для отправки на Украину располагают сравнительно небольшим числом старых систем противовоздушной обороны (ПВО) советского производства, часть из которых может быть неисправна, но пригодна для каннибализации.

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Иван Потапов
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