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Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно

Генерал Мизинцев заявил, что Россия передала Украине спасательное судно «Сапфир»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Москва безвозмездно передала украинской стороне спасательное судно «Сапфир», сообщает РИА Новости.

«Восьмого апреля российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно "Сапфир" в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)», — заявил Мизинцев.

Он также подчеркнул, что Украина пытается так или иначе уклоняться от взаимодействия с Россией по вопросу обеспечения безопасного выхода иностранных судов. Генерал-полковник считает, что Международная морская организация и компании судовладельцев должны воспользоваться своим влиянием и уговорить Киев добиться обеспечения безопасного выхода судов иностранных государств из украинских портов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что организация проводит подготовку к отправке своих специалистов на украинские объекты для обеспечения их физической ядерной безопасности.

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Марина Совина
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