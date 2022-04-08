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В МАГАТЭ рассказали о подготовке к отправке миссий на украинские ядерные объекты

МАГАТЭ готовится отправить несколько миссий на украинские ядерные объекты
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что организация проводит подготовку к отправке своих специалистов на украинские объекты для обеспечения их физической ядерной безопасности, сообщает ТАСС.

«МАГАТЭ готовит пакеты всеобъемлющей помощи и завершает логистическую подготовку нескольких миссий по вопросам ядерной физической безопасности и гарантий на Украину в ближайшие недели», — заявил гендиректор МАГАТЭ.

Он отметил, что активно координирует действия с властями Украины. Начало отправки специалистов планируется в апреле. Кроме того, в страну будут направлены инспекторы, которые станут следить за выполнением мандата о соблюдении ядерных гарантий Киева в деле нераспространения ядерного материала.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) отложил до лета рассмотрение заявки Украины на членство в объединении. Об этом во время визита в Киев рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что ее приезд в страну призван поддержать стремление Украины к вступлению в ЕС.

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Марина Совина
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