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Психолог назвал доступный каждому способ избавиться от одиночества с помощью рук

Психолог Араш Эмамзаде посоветовал согреться, чтобы избавиться от тревоги

Фото: Andrew Moca / Unsplash

Психолог Араш Эмамзаде рассказал, что ощущение тепла связано с чувством безопасности и способно избавить от тревоги. В интервью для Psychology Today он назвал доступный для каждого способ избавиться от чувства одиночества и других негативных эмоций: нужно просто согреть руки.

Эмамзаде объясняет, что современный человек унаследовал от доисторических предков специальные реакции, которые помогают понять, где он может чувствовать себя в безопасности. По словам психолога, у людей есть прочная ассоциативная связь между ощущением физического тепла и чувством защищенности.

Специалист подчеркивает: физическое тепло непосредственно связано с теплом от общения с близкими людьми. По его словам, поддержка и помощь от членов группы была одним из важнейших факторов ощущения безопасности у наших предков. Таким образом, чтобы снять напряжение, снизить тревогу и перестать ощущать одиночество, нужно просто согреться, посоветовал он.

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Согласно исследованиям, на которые опирается психолог, теплота, ощущаемая на физическом уровне, успокаивает и на психологическом. Эксперт отмечает, что пациенты с тревожными расстройствами, для лечения которых среди прочего применяют физическое тепло, быстрее идут на поправку, что подтверждает правдивость гипотезы.

Ранее психолог назвал способ обратить кризис в свою пользу. Он рассказал, что личностные кризисы положительно влияют на человека.

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Елена Матвиенко
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