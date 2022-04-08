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Ищущих замену российскому газу предупредили об угрозе

Инвесторы призвали мир не забывать о необходимости зеленого перехода в энергетике

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Компании, управляющие активами более чем на 10 триллионов долларов, призвали власти государств, ищущих замену российским газу и нефти, не забывать о необходимости зеленого перехода в энергетике, пишет Reuters.

Пока страны мира ищут замену российским поставкам из-за ситуации на Украине, ученые предупреждают, что переход к возобновляемой энергетике необходимо ускорить, чтобы противостоять угрозе катастрофического изменения климата. Индустрию же ископаемого топлива необходимо лишить поддержки.

Координационная группа альянса владельцев активов, ориентированных на достижение чистого нулевого уровня выбросов (Net-Zero Asset Owner Alliance), заявила, что энергетическая политика государств должна соответствовать целям, закрепленным в Парижском соглашении по климату. Речь идет об ограничении уровня глобального потепления 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Выполнение этой задачи потребовало бы резкого сокращения использования ископаемого топлива уже в ближайшее время.

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«Мир по-прежнему склонен слишком сильно полагаться на ископаемое топливо — такое развитие событий не позволит уложиться в ограничения по выбросам СО2, необходимые для достижения цели Парижского соглашения касательно 1,5 градуса. Эту тенденцию необходимо остановить», — заявила группа инвесторов.

Там призвали прекратить использовать деньги налогоплательщиков на то, чтобы помогать индустрии ископаемого топлива с выделением субсидий — подобная практика противоречит обещаниям ряда правительств придерживаться целей по декарбонизации. Инвесторы считают, что в ближайшее время необходимо использовать все доступные источники, одновременно уделив внимание наращиванию энергоэффективности.

Европейские государства, столкнувшиеся с возможной перспективой добровольного или вынужденного отказа от российского газа на фоне действий России на Украине и последовавших за ними санкций, рассчитывают, что альтернативная энергетика внесет значительный вклад в снижение зависимости от российского импорта. Тем не менее для обеспечения энергетической безопасности планируется нарастить и закупки газа у других поставщиков — в частности, у США. Не исключаются и крайние меры — наращивание доли угля, считающегося самым грязным топливом.

Платон Щукин
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