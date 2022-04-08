В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску

Минобороны РФ заявило о наличии украинских комплексов «Точка-У» около Краматорска

В 45 километрах от Краматорска находится один из дивизионов 19 ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), у которого имеются ракетные комплексы «Точка-У». Так в пятницу, 8 апреля, прокомментировал ракетный удар по городу официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У», однозначно подтверждают — ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска», — сказал представитель оборонного ведомства.

Он также отметил, что перед началом спецоперации в распоряжении Киева находилось 20 ракетных комплексов «Точка-У», каждый из которых имел по две пусковых установки. На данный момент уничтожено восемь установок, а также 90 процентов ракет, находящихся на украинских арсеналах.

Конашенков отдельно подчеркнул, что ракета «Точка-У» используется только ВСУ.

8 апреля по находящемуся под контролем Украины Краматорску был проведен ракетный удар. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения.

Власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Киев в нападении. Украина в ответ заявила, что удару причастна Россия. В свою очередь в Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией, а Вооруженные силы РФ не проводили каких-либо операций в этом районе.

По данным главы администрации Донецкой области Украины Павла Кириленко, в результате ракетного удара погибли 50 человек.