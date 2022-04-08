Число жертв ракетного удара по Краматорску выросло
Число жертв ракетного удара по Краматорску выросло до 50 человек. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко, передает ТАСС.
Он заявил, что в результате удара ракеты «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 50 человек, и уточнил, что пятеро из них — дети. «12 из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале», — пояснил Кириленко.
Глава областной администрации также отметил, что всего к настоящему моменту в городские больницы были доставлены 98 человек, среди которых 16 детей.
«Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что число жертв будет постоянно меняться», — добавил Кириленко.
Инцидент с ударом «Точки-У» по находящемуся под контролем Украины Краматорску произошел 8 апреля. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Украинская сторона заявила, что по Краматорску ударила «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией, а Вооруженные силы РФ не проводили каких-либо операций в этом районе.