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Кадыров рассказал о следах иностранных наемников в Мариуполе

Кадыров рассказал, что бойцы из Чечни находят в Мариуполе следы иностранных наемников

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Чеченские бойцы в ходе зачисток в Мариуполе находят следы иностранных наемников и террористов в рядах украинских сил. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Пока бандеровцы в соцсетях утешают свою аудиторию высосанными из пальца "успехами" на передовой, наши штурмовые отряды практически освободили весь Мариуполь. Но самое интересное в том, что во время зачисток после подавления огневого сопротивления врага наши бойцы находят все больше подтверждений наличия наемников в стане бандеровцев», — написал он.

Вдобавок к посту Кадыров опубликовал видеозапись, на которой, по его словам, командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев захватил «очередные позиции противника», где «наглядны следы пребывания иностранных наемников и террористов».

Ранее глава республики сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили завод «Азовсталь» в Мариуполе в крепость с бункером. При этом он отметил, что чеченские бойцы продолжают штурм завода.

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Марина Совина
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