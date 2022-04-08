Кадыров рассказал о превращении «Азовстали» в крепость с бункером

Глава Чечни Кадыров рассказал, что ВСУ превратили «Азовсталь» в Мариуполе в крепость

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили завод «Азовсталь» в Мариуполе в крепость с бункером. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы из Чечни продолжают штурм завода.

«Все внимание в Мариуполе приковано к событиям вокруг "Азовстали". По факту бывший завод используется бандеровцами как штаб-квартира в этом районе. Само предприятие нацисты, проведя инженерные работы, сделали настоящей крепостью с бункером», — написал Кадыров.

Кадыров объявил о начале штурма завода в Мариуполе днем 2 апреля. До этого он обратился к украинским военным на «Азовстали» и дал им сутки на то, чтобы сдаться. Позже он показал видео штурма завода.