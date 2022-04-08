Экс-главврача российской больницы заподозрили в связи с фирмой ритуальных услуг

В Туле экс-главврача больницы заподозрили в получении взяток от компании ритуальных услуг

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача одной из больниц города, которого уличили в связи с ритуальным агентством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Медика заподозрили в получении взятки от представителя компании, оказывающей ритуальные услуги. По версии следствия, в 2020-2021 годах главврач регулярно брала с фирмы деньги за передачу им персональных данных умерших пациентов больницы. С этими сведениями работники похоронного агентства вынуждали родственников умерших заключить с ними договоры на оказание ритуальных услуг.

В СКР отметили, что представитель ритуального агентства также стал фигурантом уголовного дела, но по статье о даче взятки.

Ранее сообщалось, что под Иркутском замдиректора ритуального агентства осудят за продажу места на кладбище. Обвиняемый собирался получить от мужчины 200 тысяч рублей за выбор места на кладбище для захоронения его родственника, хотя по закону места погребения предоставляются бесплатно.