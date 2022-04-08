Заключенный придушил сотрудника российской колонии и получил два года к сроку

Суд добавил 2,5 года к сроку заключенному тульской колонии, который придушил сотрудника

В Туле суд приговорил к 2,5 года лишения свободы заключенного ИК-2, который напал на сотрудника и придушил его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Подсудимый — 47-летний житель Тверской области, отбывающий наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия. По новому приговору он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Суд установил, что 24 декабря 2021 года заключенный ИК-2, недовольный законными действиями сотрудника спецучреждения, накинулся на него, обхватил ему шею и придушил. Затем осужденный сорвал погон и оторвал капюшон на форменной одежде. Сотрудник колонии получил кровоподтеки и ссадины на шее.