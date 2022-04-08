Украинского военного задержали по подозрению в передаче данных России

На Украине заявили о задержании нацгвардейца, подозреваемого в передаче данных России

На Украине по подозрению в передаче данных России задержали военнослужащего Национальной гвардии республики. Об этом сообщили в офисе украинского генерального прокурора, передает РИА Новости.

По данным следствия, подозреваемый, занимая административную должность в Нацгвардии, «умышленно оказывал представителям Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».

В ведомстве заявили, что задержанный военнослужащий передавал российской стороне данные о деятельности подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также служебную информацию, которая используется в Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что на Украине по подозрению в госизмене задержали руководителя одной из прокуратур Николаевской области. Его обвинили в передаче информации Вооруженным силам России, в частности — данных о количестве и местах содержания российских военнопленных.