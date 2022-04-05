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На Украине за госизмену задержали прокурора

На Украине руководителя одной из прокуратур Николаевской области задержали за госизмену

На Украине по подозрению в госизмене задержали руководителя одной из прокуратур Николаевской области. Его обвиняют в передаче информации российским военным, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, руководитель окружной прокуратуры систематически передавал Вооруженным силам России данные о количестве и местах содержания российских военнопленных. «Также он сообщал о результатах обстрелов Николаевщины, данные о погибших военнослужащих и гражданских и другую информацию, которая интересовала оккупантов», — заявили в прокуратуре.

Ранее на Украине сообщали о поимке нескольких десятков человек, подозреваемых в передаче России информации о размещении украинских войск и блокпостов. Так, глава теробороны Киевской области Игорь Сабий отчитался о поимке 159 «шпионов» из 14 «диверсионно-разведывательных групп».

Также в марте сообщалось о задержании Службой безопасности Украины (СБУ) известного одесского журналиста и главного редактора издания «Таймер» Юрия Ткачева.

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Алевтина Запольская
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