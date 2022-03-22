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На Украине рассказали о поимке десятков российских «шпионов»

Глава теробороны Киевской области отчитался о поимке 159 российских «шпионов»

Фото: Felipe Dana / AP

Руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий рассказал, что в регионе поймали несколько десятков человек, подозреваемых в передаче России информации о размещении украинских войск и блокпостов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава теробороны отчитался о поимке 159 «шпионов» из 14 «диверсионно-разведывательных групп» и заявил, что процесс их выявления в Киевской области продолжается. «Сейчас должны наверстывать то, что не сделали в мирное время», — подчеркнул Сабий.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины силовики задержали восемь человек, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. По данным МВД республики, их вычислили, в частности, по перепискам в мессенджерах.

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Алевтина Запольская
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