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На Украине вычислили сотрудничающих с Россией по чатам в мессенджерах

МВД Украины заявило о задержании восьми человек, подозреваемых в сотрудничестве с Россией

Фото: РИА Новости

В Днепропетровской области Украины задержали восемь человек, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает МВД республики, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что сотрудничающих с Россией вычислили, в частности, по перепискам в мессенджерах. Так, в ходе проверки у одного из задержанных обнаружили «многочисленные чаты с гражданами России», а также порядка 200 тысяч гривен при себе.

Отмечается, что другие подозреваемые имели при себе «карту территории с отметками, фото и видео улиц города с обозначением заводов и стратегических объектов» и «переписку в мессенджерах о количестве блокпостов и их местоположении».

В украинском МВД также добавили, что один из задержанных мужчин, по предварительной информации, в конце декабря приехал из Москвы и поселился в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) без конкретных обвинений задержала в Киеве нескольких оппозиционных журналистов и общественных деятелей. В частности, речь идет о политологе и публицисте Дмитрии Джангирове и киевском писателе и журналисте Яне Таксюре.

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Алевтина Запольская
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