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СБУ задержала известного украинского журналиста

СБУ задержала главреда украинского издания «Таймер» Юрия Ткачева

Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала известного одесского журналиста и главного редактора издания «Таймер» Юрия Ткачева. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Журналист рассказал, что сотрудники правоохранительных органов забрали у него всю технику и ограничили доступ ко всем его аккаунтам в соцсетях. «Технику и все доступы ко всем каналам и чатам у меня забрали сотрудники СБУ. Теперь у меня новый телефон и канал», — написал Ткачев.

Ранее 18 марта стала известна судьба задержанного СБУ известного украинского писателя и журналиста Яна Таксюра. Сообщалось, что его поместили в СИЗО после обыска спецслужб, где под угрозой пыток заставили подписать несколько неизвестных документов, а затем вменили ему дело о государственной измене.

11 марта сообщалось о похищении в Киеве известного политолога и публициста Дмитрия Джангирова. Эксперт сознательно не захотел уезжать из украинской столицы. После задержания на его странице в соцсетях стали появляться провластные публикации.

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Асель Минбаева
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