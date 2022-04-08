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На Украине начали призывать выпускников военных кафедр

На Украине началась третья волна мобилизации с призывом выпускников военных кафедр

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине началась третья волна мобилизации, в рамках которой на фронт практически поголовно отправят выпускников военных кафедр. Об этом пишет местное издание «Апостроф», содержание публикации пересказывает ТАСС.

По данным портала, в Вооруженные силы Украины (ВСУ) отныне будут призывать всех офицеров запаса, окончивших военные кафедры при гражданских образовательных учреждениях. Первые из них направятся в войска в течение ближайших дней.

«Всеобщая мобилизация может закончиться 24 мая, однако ее могут продлить, если того будет требовать ситуация», — пишет «Апостроф». Согласно указу президента страны Владимира Зеленского, призыву подлежат жители всех регионов Украины.

Ранее стало известно, что правительство Украины разрешило бойцам добровольческих частей Сил территориальной обороны использовать ракетные системы и артиллерийские установки. Ранее им дозволялось пользоваться лишь стрелковым оружием.

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Алевтина Запольская
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