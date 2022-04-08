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Гинцбург рассказал о доступности назальной вакцины от коронавируса

Гинцбург заявил, что доступность вакцины от коронавируса зависит от одноразовых насадок
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о доступности назальной вакцины от коронавируса. Его слова в пятницу, 8 апреля, приводит РИА Новости.

По его словам, доступность вакцины зависит от одноразовых насадок для ее введения.

«Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок», — заверил Гинцбург.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. В ее исследовании участвовал президент Владимир Путин. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. По словам Гинцбурга, повторная вакцинация назальной вакциной может проводиться раз в полгода.

Марина Совина
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