В России возобновят продажу наличной валюты в банках

Банк России сообщил, что с 18 апреля возобновит продажу наличной валюты в банках

Банк России сообщил, что с 18 апреля возобновит возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы. Об этом сообщает РИА Новости.

Регулятор также напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Ранее сообщалось, что с 11 апреля Центробанк отменит обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой. «С 11 апреля не надо платить обязательные 12 процентов за биржевые сделки с долларами и евро», — говорится в сообщении.

9 марта Центробанк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, подразумевающий ряд ограничений. Так, гражданам с валютными счетами и вкладами гарантировали сохранность средств в валюте. Однако получить их в наличной форме можно в размере не более 10 тысяч долларов, объяснили в регуляторе. Эта мера действует до 9 сентября 2022 года.