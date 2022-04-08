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В России отменят комиссию на покупку валюты

Центробанк России с 11 апреля отменит комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой

Фото: Pixabay

Центробанк России сообщил, что с 11 апреля отменит обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 11 апреля не надо платить обязательные 12 процентов за биржевые сделки с долларами и евро», — говорится в сообщении. Соответствующее предписание Банка России, которое вступит в силу с 11 апреля.

Банк России ввел 4 марта биржевую комиссию в размере 12 процентов при покупке покупке долларов, евро и фунтов для российских компаний с прямым доступом к валютному рынку Московской биржи.

9 марта Центробанк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, подразумевающий ряд ограничений. Так, гражданам с валютными счетами и вкладами гарантировали сохранность средств в валюте. Однако получить их в наличной форме можно в размере не более 10 тысяч долларов, объяснили в регуляторе. Эта мера действует до 9 сентября 2022 года.

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Марина Совина
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